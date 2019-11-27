Son Dakika Haberleri: Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı
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Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ilk kar Akdağ'a düştü.

Çelikhan'a yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ilk kar Akdağ'a düştü.


Kurak geçen sonbaharın son günlerinde ilçenin yüksek rakımlı yeri Akdağ'a ilk kar düştü. Sabah uyandıklarında vatandaşlar Akdağ'da kar gördü. Kurak geçen mevsim sonrasında kar yağmasını sevinç ile karılaşan vatandaşlar, yeraltı ve yer üstü kaynaklar için kar yağışının önemli olduğunu dile getirdi.


Çelikhan'a bu yıl karın çok geç geldiğini belirten vatandaşlar, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının başında düşen karın bu yıl Kasım ayının sonunda yağdığını söyledi. - ADIYAMAN

Çelikhan, Adıyaman, Akdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:33 Kaynak: İHA
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