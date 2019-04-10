Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da 10 Nisan Polis Bayramı Etkinliği

Çelikhan'da 10 Nisan Polis Bayramı Etkinliği

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Çelikhan'da 10 Nisan Polis Bayramı Etkinliği, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği tarafından Hükümet Konağı önüne çelenk koyma töreni düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Polis Memuru Resul Karaoğlan yaptı. Polis konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şiirler okundu 10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla Çelikhan Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutularak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kutlamalara Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Recep Duran, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hacı Bayram Arpacı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:27 Kaynak: İHA
Adıyaman, Çelikhan, Polis, Güncel
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