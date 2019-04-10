Çelikhan'da 10 Nisan Polis Bayramı Etkinliği
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:27 Kaynak: İHA
'ın Çelikhan
İlçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği tarafından Hükümet
Konağı önüne çelenk koyma töreni düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Polis Memuru Resul Karaoğlan
yaptı. Polis konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şiirler okundu 10 Nisan
Polis Bayramı dolayısıyla Çelikhan Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutularak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Kutlamalara Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Teğmen Recep Duran
, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hacı Bayram
Arpacı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - ADIYAMAN
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