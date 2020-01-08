Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor - Son Dakika

Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.

Çelikhan'da belediye karla mücadele ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.


Çelikhan ilçesinde kar yağışının başladığı günden beri Çelikhan Belediyesi ekibi mahalle aralarındaki yolları açık tutmaya çalışıyor. Belediye ekipleri ana halterlerinde biriken karları kamyonlara ilçe dışına taşıyor.


Kar yağışı nedeniyle ilçe sınırları içerisinde sorun yaşanmadığını dile getiren Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, " İlçemizde yuğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz tarafından karla mücadelemiz devam ediyor. Mahalle aralarındaki yollarımızı özellikle açık tutulmaya çalışıyoruz ve ana halterlerde biriken kar kitlelerini ise kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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