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Çelikhan'da Gaziler Günü kutlandı

49 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Gaziler Günü için hükumet konağı bahçesinde anma programı düzenlendi.

Çelikhan'da Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Gaziler Günü için hükumet konağı bahçesinde anma programı düzenlendi.


Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ başkanlığında gerçekleştirilen anma törenine Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Teğmen Recep Duran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.


Jandarma Üst Çavuş Yahya Hasan İkinci tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gaziler için hazırlanan şiirler okundu.


Okunan şiirlerin ardından ilçe gazilerinden Nedim Çitil'e Mustafa Arslan'a ve Mahmut Sevgiye madalyaları Kaymakam Abdullah Demirdağ tarafından takdim edildi.


Daha sonra gaziler günü vesilesiyle şehitlik ziyareti ve gazilere yapılan ikramla son buldu.


Şehit aileleri ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu belirten Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, "Bizler Çelikhan'daki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek görüşüyoruz. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretlerimizi ve irtibatlarımız daimidir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayretlerimizi göstereceğiz. Şehitlerimizin aileleri yakınları bize emanettir her zaman onların yanında olacağız devletimizin bütün imkanları hizmetlerindedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman, Çelikhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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