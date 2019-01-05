Çelikhan'da Heyelan
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Çelikhan ilçesi Başpınar
Mahallesi Hastane Yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğinde aksama olmaz iken, kaldırım heyelanla çöktü. Heyelan esnasında bir traktörün zarar gördüğü öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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