Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Heyelan

Çelikhan'da Heyelan

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Çelikhan ilçesi Başpınar Mahallesi Hastane Yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yolda meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğinde aksama olmaz iken, kaldırım heyelanla çöktü. Heyelan esnasında bir traktörün zarar gördüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Başpınar, Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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