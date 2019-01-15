Çelikhan'da Kar Etkisini Gösterdi
44 dakika önce
Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Selim
SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Çelikhan
İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve özel idare ekipleri de kapanan yolların açılması amacıyla çalışmasını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: DHA
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