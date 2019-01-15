Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Kar Etkisini Gösterdi

Çelikhan'da Kar Etkisini Gösterdi

44 dakika önce

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Çelikhan'da Kar Etkisini Gösterdi, System.String[]
Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve özel idare ekipleri de kapanan yolların açılması amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

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