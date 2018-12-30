Çelikhan'da Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi
52 dakika önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
ADIYAMAN'ın Çelikhan
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı.
İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri ve yayalar yolda ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar yoğunluğunu temizlemek için çalışmalara başladı. İlçeye bağlı köy ve meraların kapanan yolları ise Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla açılmaya çalışılıyor.
Çelikhan- Adıyaman
ve Çelikhan- Malatya
kara yollarında da ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için tuzlama çalışmaları başlatıldığı bildirildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
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