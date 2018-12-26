Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Kar Yağışı

Çelikhan'da Kar Yağışı

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Çelikhan'da Kar Yağışı, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Çelikhan'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ilçe merkezinde 15 santimi buldu. İlçeye bağlı köy yolları ve ara yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, Adıyaman - Çelikhan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Jandarma ve polis ekipleri ise yollarda araç sürücülerine buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:06:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]