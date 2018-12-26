Çelikhan'da Kar Yağışı
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Çelikhan'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ilçe merkezinde 15 santimi buldu. İlçeye bağlı köy yolları ve ara yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, Adıyaman - Çelikhan karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Jandarma
ve polis ekipleri ise yollarda araç sürücülerine buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.
Belediye ekipleri tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:21 Kaynak: İHA
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