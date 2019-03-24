Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Kar Yağışı

Çelikhan'da Kar Yağışı

9 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.

İlçede etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrası küçük çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynayarak eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Sabah, Adıyaman, Çelikhan, Kar, Güncel
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