Çelikhan'da Kar Yağışı
9 dakika önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde kar yağışı başladı.
İlçede etkili olan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı sonrası küçük çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynayarak eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
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