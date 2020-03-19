Çelikhan'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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Çelikhan'da kar yağışı başladı

6 saat önce

Çelikhan'da kar yağışı başladı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde biranda düşen hava sıcaklığıyla beraber Mart ayında kar yağışı başladı.

Çelikhan'da kar yağışı başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde biranda düşen hava sıcaklığıyla beraber Mart ayında kar yağışı başladı.

Çelikhan ilçesinde birkaç haftadır etkisini sürdüren güneşli hava, aniden düşen hava sıcaklıklarıyla beraber gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklıklarının oldukça düştüğü ve kar yağışının başladığı Çelikhan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Halen devam eden kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Çelikhan'da kar yağışı başladı

Adıyaman, Çelikhan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:56 Kaynak: İHA

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