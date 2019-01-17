Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Çelikhan'da Kar Yağışı Devam Ediyor

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çelikhan'da Kar Yağışı Devam Ediyor, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bir süredir Çelikhan ilçesinde devam eden kar yağışı ve havaların soğuk olmasından dolayı vatandaşlar önemli işleri olmadıkça evlerinden çıkmayı tercih etmezken belediye ekipleri yol temizlemeye çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Gece ve gündüz yol temizleme çalışmalarını yapan belediye ekipleri aynı zamanda yollarda tuzlama da gerçekleştiriyor. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü Çelikhan ilçesinde zaman zaman tipi de kendisini gösteriyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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