ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

18.04.2022 17:32

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde, okul bahçesinde oynayan ana sınıfı öğrencisi Emrah Çitil(5) duvardan düşerek yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mutlu köyünde meydana geldi. Okul bahçesinde oynayan Emrah Çitil, 2 metrelik okul duvarında düşerek yaralandı. Öğretmenlerin çağrısıyla gelen ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Emrah, yapılan İlk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

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Çelikhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇELİKHAN'DA OKUL DUVARINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika
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