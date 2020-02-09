Çelikhan'da okullar tatil edildi - Son Dakika

Çelikhan'da okullar tatil edildi
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde aşırı soğuklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Çelikhan ilçesinde hava şartları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla ilçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, 10 Şubat Pazartesi Günü taşıma merkezi ve köy okullarının tatil edildiğini duyurdu.
Çelikhan ilçesinde bulunan taşıma merkezi ve köy okulları 10 Şubat Pazartesi Günü tatil edildi. - ADIYAMAN
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