Son Dakika Haberleri: Çelikhan'da Okullara Kar Tatili

Çelikhan'da Okullara Kar Tatili

50 dakika önce

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çelikhan'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yayalar ve araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada:  

"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (8 Ocak Salı günü) yarın ilçe geneli tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" dedi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:57 Kaynak: DHA

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