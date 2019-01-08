Çelikhan'da Okullara Kar Tatili
50 dakika önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
ADIYAMAN'ın Çelikhan
İlçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yayalar
ve araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilçede eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, yaptığı açıklamada:
"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (8 Ocak Salı günü) yarın ilçe geneli tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" dedi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:57 Kaynak: DHA
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