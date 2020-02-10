Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, etkisini sürdüren rüzgar ve soğuk hava nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü taşıma merkezi ve köy okullarınde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.