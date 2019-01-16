Çelikhan'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
8 dakika önce
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, taşımalı eğitim yapan okullar 1 gün tatil edildi.
ADIYAMAN'ın Çelikhan
ilçesinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, taşımalı eğitim yapan okullar 1 gün tatil edildi.
İlçede etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezra yolunu kapattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, taşımalı eğitimin 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlçe'de yoğun kar yağışı ve yolların kapalı olmasından dolayı taşıma Merkezi ve köy okullarımızda (17 ocak Perşembe günü) yarın için tatil kararı alınmıştır" dedi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:13 Kaynak: DHA
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