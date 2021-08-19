Çelikhan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Sürgü-Çelikhan arası Balıkburnu mevkiinde Hasan İzci idaresindeki 02 HS 703 plakalı volkswogen marka hafif ticari araç, karşı yönden gelen Eren Dağ yönetimindeki plakası belli olmayan Yuki marka motosiklet ile çarpıştı.

Kazada her iki aracın yol kenarına devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Ensari Gümüş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Çelikhan Devlet hastanesine kaldırdı.

Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN