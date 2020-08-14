Çelikhan grup yolunu asfaltlanıyor - Son Dakika

Çelikhan grup yolunu asfaltlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçe sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bulunan Bürücek, Porga, Salkonak, Çelikhan grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Çelikhan grup yolunu asfaltlanıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçe sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bulunan Bürücek, Porga, Salkonak, Çelikhan grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Gündüzbey Kaptaj sınırından başlayıp Kozluk, Bürücek Yaylası, Porga, Ortaköy, Öncü, Salkonak ile Aşağıköy mahallelerine hizmet veren grup yolu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlanıyor.

Kış aylarında yoğun kar mücadelesin yapıldığı bölgede, grup yolu bu çalışmalara bağlı olarak erezyona uğramıştı. Grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, keskin virajların olduğu bazı bölümleri genişletti. Ortaköy, Salkonak ve Aşağıköy'ün mahalle içi yolları da çalışmalar kapsamında asfaltlandı. 30 kilometrelik grup yolunun ilk etapta bakım ve onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların devamında yolda ikinci kat asfalt çalışması yapacak.

En büyük sorunumuz çözülüyor

Ortaköy Mahalle Muhtarı Mahmut Kocaman, Salkonak Mahalle Muhtarı Abuzer Doğan ile mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Ortaköy Muhtarı Kocaman, "Yollarımızın önceki hali çok kötüydü. Büyükşehir Belediyemiz titiz çalışıyor. Yolumuzda ilk olarak bakım, onarım çalışması yaptılar. Yolu güçlendirdiler. Devamında ikinci katı yapılacak. En büyük sorunumuz çözülüyor" dedi.

Hem grup yolunun hem de mahalle içi yolların asfaltlandığını belirten Salkonak Muhtarı Doğan da, "Grup yolumuz ve mahalle yollarımız çok güzel oldu. İkinci kat asfalt çalışmasının da bitmesiyle ulaşımımız daha konforlu ve güvenli olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Grup yolunu konforlu ve güvenli hale getiriyoruz"

30 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 7 mahallenin ulaşımını sağlayıp, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağladığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Grup yolumuzun konforu çok düşüktü. Kış aylarında bölgeye çok yoğun kar yağıyor. Kar mücadelesi ve diğer etkenlerin getirdiği yıpranmışlık yolumuzda ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Biz, ilk olarak mahalle içi yollarımızı sıcak asfalt ile kapladık. Grup yolumuzu da sıcak asfalt ile bakım onarım ve kısmi kaplama çalışmaları yaparak güçlendiriyoruz. Sıkıntılı virajları genişlettik. Devamında ikinci kat asfalt çalışması yaparak yolumuzu konforlu ve güvenli hale getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün gücüyle bize destek veriyor. Biz bu destekle sahada canla başla çalışıyoruz. Yakın bir zamanda grup yolumuz istenen kaliteye gelecek" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt, Çelikhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelikhan grup yolunu asfaltlanıyor - Son Dakika
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