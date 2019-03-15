Son Dakika Haberleri: Çelikhan-Malatya Karayolunda Meydana Gelen Kaza Öğretmen Çifti Ayırdı

Çelikhan-Malatya Karayolunda Meydana Gelen Kaza Öğretmen Çifti Ayırdı

55 dakika önce

Çelikhan-Malatya Karayolunda meydana gelen kaza öğretmen çifti ayırdıADIYAMAN - Adıyaman Çelikhan-Malatya Karayolunda meydana gelen kaza öğretmen çifti ayırdı.

Çelikhan-Malatya Karayolunda Meydana Gelen Kaza Öğretmen Çifti Ayırdı, System.String[]
Çelikhan-Malatya Karayolunda meydana gelen kaza öğretmen çifti ayırdı

ADIYAMAN - Adıyaman Çelikhan-Malatya Karayolunda meydana gelen kaza öğretmen çifti ayırdı.
Kaza, Çelikhan Malatya Yolu 12 kilometresinde bulunan Gölbağı Mevkiinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil Malatya'dan Çelikhan istikametine gelirken Gölbağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan ana sınıfı öğretmeni olan sürücü Mehmet Üzümcü eşi, eşi gibi ana sınıfı öğretmeni olan Cennet Üzümcü ve 6 aylık Ayşe Sena Üzümcü yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cennet Üzümcü kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Mehmet Üzümcü ve 6 aylık bebek Ayşe Sena Üzümcü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğretmen olan çifti trafik kazası ayırırken, diğer yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Malatya, Çelikhan, 3. Sayfa
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