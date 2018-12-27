Çelikhan ve Gerger'de Okullar 1 Gün Tatil

Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger'de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger'de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Çelikhan ve Gerger Kaymakamlıkları tarafından okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Çelikhan ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken, Gerger ilçesinde ise köy okullarının tamamının tatil edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

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