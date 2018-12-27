Son Dakika Haberleri: Çelikhan ve Gerger'de Okullar 1 Gün Tatil

Çelikhan ve Gerger'de Okullar 1 Gün Tatil

26 dakika önce

Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger'de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Çelikhan ve Gerger'de Okullar 1 Gün Tatil, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ve Gerger'de ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Çelikhan ve Gerger Kaymakamlıkları tarafından okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi. Çelikhan ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edilirken, Gerger ilçesinde ise köy okullarının tamamının tatil edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:53 Kaynak: İHA

Adıyaman, Gerger, Çelikhan, Güncel
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