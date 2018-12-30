Çelikhan ve Tut İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ve Tut
ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Çelikhan ve Tut ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.
Her iki ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık
Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:49 Kaynak: İHA
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