Son Dakika Haberleri: Çelikhan ve Tut İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Çelikhan ve Tut İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Çelikhan ve Tut İlçesinde Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman'ın Çelikhan ve Tut ilçesinde okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Çelikhan ve Tut ilçesinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçe de bulunan okullar 1 gün tatil edildi.

Her iki ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:49 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çelikhan, Tut, Güncel
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