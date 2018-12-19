Son Dakika Haberleri: Çelikhan Yolunda Yoğun Sis

Çelikhan Yolunda Yoğun Sis

2 saat önce

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde yağmur yağışı sonrasında ortaya çıkan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde yağmur yağışı sonrasında ortaya çıkan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Adıyaman'da etkili olan yağmur yağışı sonrasında Adıyaman Çelikhan karayolunda sis etkisini gösterdi. Çelikhan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düştüğü karayolunda sürücüler yavaş ilerliyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Adıyaman, Çelikhan, Güncel
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