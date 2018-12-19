Çelikhan Yolunda Yoğun Sis
2 saat önce
Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde yağmur yağışı sonrasında ortaya çıkan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Adıyaman Çelikhan
karayolu üzerinde yağmur yağışı sonrasında ortaya çıkan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Adıyaman'da etkili olan yağmur yağışı sonrasında Adıyaman Çelikhan karayolunda sis etkisini gösterdi. Çelikhan'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düştüğü karayolunda sürücüler yavaş ilerliyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:11 Kaynak: İHA
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