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Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı - Son Dakika

Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı

17.01.2022 12:18
Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi binlerce fidanı doğayla buluşturmaya devam ediyor.

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi binlerce fidanı doğayla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda firma, toplam 3 bin 500 fidanı üreticilere dağıttı.

Doğaya ve çevreye karşı duyarlılığıyla tanınan Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi, binlerce fidanı toprakla buluşturmak için örnek bir etkinlik gerçekleştirdi. Milli ekonomiye sunduğu katkıyla Aydın'ın önemli firmaları arasında yer alan Çelikler Enerji, Kuyucak'a bağlı Pamukören ilçesinde üreticilere toplam 3 bin 500 fidan dağıttı. Geleneksel hale getirdiği ücretsiz fidan dağıtımını bu yıl da ihmal etmeyen firma, 2 bin 500 manzalina cinsi zeytin ile bin adet sarı lop incir fidanını yöre halkıyla buluşturdu. Firma ayrıca, santral arazilerine de 4 bin adet kara selvi ağacı dikerek binlerce fidanı doğayla buluşturdu. Önümüzdeki yıllarda da fidan dağıtımının çeşitlendirilerek devam edeceğini bildiren firma yetkilileri, hedeflerinin doğa dostu enerjiyi halkla buluşturmak ve enerji açığını en doğal yoldan kapatmak olduğunu ifade etti.


Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı
Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı
Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı
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Jeotermal, Enerji, Eüa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çelikler Holding, üreticilere 3 bin 500 fidan dağıttı - Son Dakika
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