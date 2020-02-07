Çelikteki "Çin boşluğunu" Türkiye doldurabilir - Son Dakika
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Çelikteki "Çin boşluğunu" Türkiye doldurabilir

6 saat önce

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Çin'in dünya çelik sektörünün en büyük oyuncusu olduğunu belirterek, "Çin'in birçok eyaletinde faaliyet gösteren firmaların 9 Şubat'a kadar kapalı olacağına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Çelikteki

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Çin'in dünya çelik sektörünün en büyük oyuncusu olduğunu belirterek, "Çin'in birçok eyaletinde faaliyet gösteren firmaların 9 Şubat'a kadar kapalı olacağına ilişkin açıklamalar yapıldı. Bu gelişmelere istinaden Çin'de üretim, tüketim ve ihracata yönelik düşüşlerin görülmesi muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in 2019 yılında yüzde 8,3'lük artış ile 1 milyar tona yakın seviyede sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiğini kaydederek, "Buna karşılık Çin çelik ihracatında son altı yılın en düşük performansını gösterdi ve üretimini daha çok ülke içinde gerçekleştirdiği yatırımlarında kullandı. Çin'in geçmiş yıllarda olduğu gibi agresif bir ihracat politikası yürütememesinin nedeni ihracat pazarlarında karşı karşıya kaldığı ilave vergilerin dışında navlun maliyetinin de yüksek olmasıdır. Ancak buna rağmen Çin hala dünyanın en büyük çelik üreticisi, tüketicisi ve de ihracatçısı konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in etki alanı olarak nitelendirebilecek Güneydoğu Asya bölgesine ihracatı azaldığında Türkiye'nin söz konusu bölgeye ihracatının dönemsel olarak arttığını vurgulayan Aslan şunları kaydetti:

"Nitekim son dönemde Türk çelik sektörünün Güneydoğu Asya Bölgesi'ne ihracatında önemli artış yaşandı. Koronavirüsünün yarattığı etki ile Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesi muhtemeldir. Bu durum Türkiye için avantaj oluşturabilir. Bu bakımdan Çin'in virüs sebebiyle geri planda kalabileceği pazarlardaki talepleri Türk çelik sektörünün karşılaması mümkündür. Koronavirüs salgını etkisiyle Çin'in çelik ihracatında yaşanabilecek olası bir düşüşün sektörümüze etkisinin zaman içerisinde ortaya çıkabileceğini düşünmekle birlikte ihracatımıza önemli bir katkısının olacağını öngörmüyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, Adnan Aslan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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