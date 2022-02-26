Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı - Son Dakika

METAL sanatçısı ve heykeltıraş Rıdvan Sevim'in paslanmaz çelikten yaptığı ve İzmir'de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) idari binasına yerleştirilen siyah pelerin ve silindir şapkalı Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı.

Metal sanatçısı ve heykeltraş Rıdvan Sevim, Atatürk'ün siyah pelerin ve silindir şapkalı fotoğrafını çelikten heykele uyarladı. 190 santimetre boyunda, 1 ton 700 kilo ağırlığındaki heykel, 12 kişilik bir ekiple 6 ayda tamamlandı. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan heykel, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi idari binası içine yerleştirildi. Heykelin açılışını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı.

'HEYKEL OLDUKÇA ORİJİNAL OLMUŞ'Burada konuşan Vali Köşger, "ALOSBİ, İzmir'in medarıiftiharlarından biri. Muhteşem bir idari bina yapılmış. Binada bir heykel açılışı yaptık. Heykel oldukça orijinal olmuş. Daha önce kullanılmayan bir teknik kullanılmış. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ülkemizin her yerinde çok seviliyor ancak İzmir'de daha bir farklı seviliyor. İzmir gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Bu tür sanatsal faaliyetler de bunlara bağlı olarak gelişmeye devam edecek" dedi.Heykeli ALOSBİ'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarının belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan da, "Ülkemiz ve bölgemize farklılıklar katmayı istiyoruz. Bu anlamda da çağdaş bir tasarımla patentini ALOSBİ'ye almış olduğumuz bu heykeltıraşımızın eserini, bölgemize kazandırmak istedik. Atatürk bizler için çok kıymetli. Kurucumuzu da bu şekilde taçlandırmak istedik. Bizler hem bölgemize hem de ülkemize değer katmak istiyoruz. Bunlar daha başlangıç. Çeşitli sanatçılarımızdan bu konuda ön hazırlıklarını istedik. İçimize sinen bu heykel oldu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.'ÇOK KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

Ekibiyle beraber heykeli yapan metal sanatçısı Rıdvan Sevim, "Atatürk ile ilgili uzun senelerden beri yapmak istediğim, yorumlamak istediğim bir karakter vardı. Bir dizayn ve modernlik vardı. Doğru bir proje olmalıydı. Çünkü Atatürk'ü yapmak, Atatürk'ü yorumlamak çok kolay bir iş değil. Gelişen ve değişen dünyada Atatürk dediğimizde yenilikçi, özgür, düşüncesi aydın bir eser ortaya koymamız gerekiyordu. Biz de Atatürk'ü bu şekilde yorumlamak istedik. Atatürk'ü farklı teknikte yorumlama arzum hep vardı. İzmir Aliağa Organize Sanayi Yönetim Kurulu'ndan bize gelip, Atatürk ile ilgili duvara bir rölyef çalışması yapmamı istediler. Biz de kendilerine bu heykel projemizden bahsettik. Onlar da bunu görüşüp, kabul etti. Mimar Selma Hanım da bu konuda çok heyecanlıydı. Onun heyecanı bize de yansıdı ve böylelikle bu eseri yapma kararı aldık. Bu eserde paslanmaz çelik kullandık. Çünkü Atatürk'ü başka bir malzemeden yapamazdık. Ömür boyu paslanmamalıydı. İlk günkü tazeliğini yıllar boyu sürdürmeliydi. 3,5 ay tasarım süreci sürdü. Bu tasarım süreci çok daha az sürebilirdi ama konu Atatürk olunca bu böyle oluyor. 6 ay gibi sürede eseri tamamladık" ifadelerini kullandı.