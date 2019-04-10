Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda Celil Erdoğdu silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.
06-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Gürcistan
'ın Batum
şehrinde başlayan Büyükler Avrupa
Halter Şampiyonanın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden sporcu Celil Erdoğdu koparmada 156 kilo ile 5., silkmede 196 kilo ile gümüş, toplamda ise 352 kiloluk derecesiyle 4. oldu.
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci günün sonunda millilerin toplam madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.
Yarın 96 kiloda İbrahim Arat
, 76 kiloda da Dilara Narin mücadele edecek. - İSTANBUL