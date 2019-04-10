Son Dakika Haberleri: Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

1 saat önce

Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda Celil Erdoğdu silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya, System.String[]
Büyükler Halter Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda Celil Erdoğdu silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.

06-13 Nisan 2019 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonanın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden sporcu Celil Erdoğdu koparmada 156 kilo ile 5., silkmede 196 kilo ile gümüş, toplamda ise 352 kiloluk derecesiyle 4. oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci günün sonunda millilerin toplam madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı.

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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: İHA
Avrupa, Spor
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