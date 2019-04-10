Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya
1 saat önce
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede gümüş madalya elde etti.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:25 Kaynak: AA
Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede gümüş madalya elde etti. Gürcistan
'ın Batum
kentinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler 81 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu, silkmedeki üçüncü hakkında yaptığı 196 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.
Milli sporcu, koparmada 156 kiloyla 5'inci, toplamda ise 352 kiloyla 4'üncü oldu. Türkiye
'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
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