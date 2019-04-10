Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya
1 saat önce
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:39 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa
Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.
Erdoğdu, koparmada 156 kilo ile 5'inci olurken, toplamda 352 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.
6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan
'ın Batum
kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Celil Erdoğdu, silkmede kazandığı gümüş madalya ile beşinci günün sonunda milli takımın toplam madalya sayısını 14'e çıkardı.
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