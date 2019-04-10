Son Dakika Haberleri: Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

1 saat önce

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya, System.String[]
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Celil Erdoğdu, silkmede 196 kilo ile gümüş madalya kazandı.

Erdoğdu, koparmada 156 kilo ile 5'inci olurken, toplamda 352 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu.

6-13 Nisan tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Celil Erdoğdu, silkmede kazandığı gümüş madalya ile beşinci günün sonunda milli takımın toplam madalya sayısını 14'e çıkardı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:39 Kaynak: DHA
Avrupa, Spor
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