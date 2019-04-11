Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya
36 dakika önce
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler 81 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu, silkmedeki üçüncü hakkında yaptığı 196 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:22
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler 81 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu, silkmedeki üçüncü hakkında yaptığı 196 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.
Milli sporcu, koparmada 156 kiloyla 5'inci, toplamda ise 352 kiloyla 4'üncü oldu.
Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.
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