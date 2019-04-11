Son Dakika Haberleri: Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya

36 dakika önce

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler 81 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu, silkmedeki üçüncü hakkında yaptığı 196 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.

Celil Erdoğdu'dan Gümüş Madalya, System.String[]
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler 81 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu, silkmedeki üçüncü hakkında yaptığı 196 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı.

Milli sporcu, koparmada 156 kiloyla 5'inci, toplamda ise 352 kiloyla 4'üncü oldu.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.




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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:22 
Batum, Gürcistan, Güncel
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