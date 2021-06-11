Üye Girişi
Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması - Son Dakika

Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması

11.06.2021 00:19
Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması, System.String[]

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Celil Nalçakan, son dönemde de sahne alıyor. Şarkıcılık hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, özel hayatı hakkında da ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Celiil Nalçakan, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine dahil etmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Oyuncu, "İsabetli oldu, set ortamı her ne kadar korunursa korunalım bir şey olabiliyor. Ben de aşımlı oldum yerinde bir uygulama. İnşallah tez zamanda herkes aşısın olurda bu hastalıktan kurtuluruz" dedi. Nalçakan, rol aldığı dizinin sezon finalini çeker çekmez ilk iş olarak Ayvalık'a annesini görmeye gideceğini de sözlerine ekleyip, "Bir yıldır annemi göremiyordum bu illet sebebiyle. Özledim onları" ifadesini kullandı. Bu sezon müzisyen arkadaşlarıyla sahne çalışması yapacağını da belirten Celil Nalçakan, "Bu sene olacak herhalde Bodrum ve Çeşme'de sahne olacak, geçen sene kadar olmasa da... Müzisyen kardeşlerim de bir yıldır çalışmıyor o yüzden hareket etmek gerek" diye konuşurken, "Kendinizi bir şarkıcı olarak görüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Asla hiç öyle bir haddim yok, hiçbir şey bilmesem haddimi bilirim. Bir sürü müzisyen ahbabım var, benimki dertleşme kıvamında dost buluşması gibi. Gelenler 'bu söylerse biz de söyleriz herhalde' deyip birlikte söylüyoruz. Maddi tarafında değilim haddim olmayan şeyleri yapmamaya gayret ettim" yanıtını verdi.

'YOLLARIMIZI AYIRDIK'

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Merve Zeynep Sezgi ile yollarını ayırdığını da açıklayıp, "Biz epey bir süre evvel duygusal anlamda yolları ayırdık, kıymetli ve özel bir insandır. Arkadaşlığımız baki ama bazen de olmayınca olmuyor" dedi.

Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması
Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması
Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Celil Nalçakan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı 23:51 İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu 23:36 Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak 23:20 Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur, pazar günü tüm yurtta etkili olacak
Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi 22:11 Mesut Özil, EURO 2020 karmasında Türkiye'den yalnızca 1 futbolcuya as takımda yer verdi Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı 21:50 Yaz tatilinin ardından başlıyor! Ünlü şovmen Okan Bayülgen Haber Global'le anlaştı Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi 21:13 Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti 21:04 Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi 19:59 Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti Altay, Mehmet Topal'ı transfer etmek için harekete geçti         
00:11
Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son ankette dikkat çeken sonuçlar: 5 parti barajı geçti, Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
23:43
Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak         
23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akademisyenlerle müsilaj toplantısı! Sonuç bildirgesinde dikkat çeken tavsiyeler         
22:26
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı         
21:39
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar         
21:11
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 00:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Celil Nalçakan'dan şarkıcılık açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement