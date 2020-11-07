Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı - Son Dakika

Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

07.11.2020 08:18
Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı, System.String[]

Celil Nalçakan, Kırmızı Oda'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle diziye veda etti. Başrol oyuncusu Binnur Kaya ise sosyal medya hesabından Nalçakan'a veda paylaşımı yaptı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikayesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa Doktor Hanım'ın yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.

"İÇİNİN GÜZELLİĞİ GÖZLERİNDEN OKUNUYOR"

Binnur Kaya ise Instagram hesabından Nalçakan ile çektirdiği pozunu paylaşarak "Canım Celil... Ne güzeldi seninle göz göze oynamak...Gülmek... Sohbet etmek...İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın... Yollarımız açık olsun... Tekrar buluşmak dileğiyle" dedi. Nalçakan ise Binnur Kaya'nın paylaşımına "Canım" diyerek kırmızı kalp koydu.

Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Sette kendisi için hazırlanan pastanın görselini Instagram yayınlayan Celil Nalçakan "Ne güzel bir yolculuktu... Çok mutlu ettiniz... Öncelikle, beni sevgiyle kucaklayan Kırmızı Oda seyircisine, ailesine, çok kıymetli muhteşem Kırmızı Oda'nın kamera arkasındaki emekçi kardeşlerime, yetenekli meslektaşım sevgili Melisa Berberoğlu'na. Yıllardır hayranlıkla izlediğim, tanışmaktan ve çalışmaktan duyduğum onuru kelimelerle anlatamayacağım kıymetlim Binnur Kaya'ya sonsuz teşekkürlerimle. Eyvallah..." ifadelerini kullandı.

Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı
Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı
Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı

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Son Dakika Magazin Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı - Son Dakika Magazin


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