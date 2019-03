Celil Uzun, "Başkan Artık Yolun Sonunu Görmeye Başlamıştır"

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i eleştirerek, "2014 yılında açıkladığı proje ile 2019 yılındaki projeler aynı proje. Başkanım Alaplı halkı bunları iyi inceliyor.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan adayı Celil Uzun, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i eleştirerek, "2014 yılında açıkladığı proje ile 2019 yılındaki projeler aynı proje. Başkanım Alaplı halkı bunları iyi inceliyor. Bu lafları onlara yedirmen mümkün değil. Alaplı halkını keriz yerine koyma. Sen Alaplı halkının tokadını yemedin" diye konuştu.



AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, beraberinde AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde de projeleri desteklediğini ve teyit ettiğinin altını çizen Uzun, "Hızlı bir şekilde ekip oluşturarak hem de tecrübe ve kariyer bakımından hem de bu değerli kardeşlerimizin de bizlere desteği ile birlikte bütün teşkilatlarımızın da desteği ile inşallah çok iyi bir konumda seçim gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a gelip bütün projelerin armamızda olduğunu söylemesi artık sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Alaplı'yı AK Partili belediyeler kervanına katacağız. Biz hangi projeyi açıklamışsak o projeleri destekler anlamında bakanlarımız da buraya gelecekler. En son 19 Mart günü Ereğli'ye gelecek. Bu da bizim son dönüm noktamız olacaktır. Artık bundan sonra kesinlikle mazeretimiz kalmamıştır. Gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın teveccühünü de görüyoruz. Bunları söylerken kendi projelerimizi anlatmak bizim görevimiz olmasına rağmen maalesef muhalefet içeresinde başkanımızın adeta bize iftira atar derecede adeta bizi yalanları içine sokacak derecede konuşmalar yapmaktadır. Bunun da biz sebebini biliyoruz. Başkan artık yolun sonunu görmeye başlamıştır. Başkan 31 Mart günü buranın AK Parti belediyeciliği olacağını anlamıştır" diye konuştu.



"Ne zaman sıkışsa, yerli yabancılık olayına başlıyor"



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in seçim gezilerinde de belediye işçileriyle dolaştığını ifade eden Uzun, "Farkındaysanız son zamanlarda konuşmalarında yerli yabancılık olayına başladı. Zaten ne zaman sıkışsa onları konuşuyor. Bir başka husus baskı meselesi konuşuyor. Bugün etrafında seçim propagandasını yaparken belediye işçileriyle dolaşıyor, kalabalık yapıyor. Biz bunların hepsinin farkındayız. Sorun yok. Üç gündür topluyorum konuşmalarına bakıyorum bir telaşın içinde olduğunu görüyorum. Burada bir televizyon kanalıyla anket yaptırdığını söylüyorum. İşin garip tarafı bu kanala benim anket yatırdığımı söylüyor. Halbuki bu kanal buraya gelerek anket yaptı. Gidip kendisine sorabilirsiniz. Buraya gelen televizyon kanalına kim anket yaptırmış? Sonuçları da açıklamıyor. Demek ki kendisi de bazı şeyleri görüyor. Bizim anketlerimiz çok ilk başlangıcımızdan şimdiki durum arasında dağlar kadar fark var. Bu işi biz kazanıyoruz. Asıl amacımız mecliste daha fazla arkadaş nasıl elde edebiliriz biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Başkanın konuşmalarındaki telaşı da zaten baştan söyledim. Birinci husus şu, biz farkındaysanız belediye olarak kalıcı eserler, sosyal projelerden bahsetmedik. Alaplı'nın işe, aşa ihtiyacı var dedik. Hemen hemen bir aydan beri anlattığımız şuydu" dedi.



"Şimdi bunu da hazmedemedikleri için çamur atıyorlar"



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in eleştirmeye devam eden Celil Uzun, şöyle devam etti:



"TTK'ya işçi alınacak. Buna itiraz eden var mı? Arkadaşımız bunu şöyle anlatıyor. Ben güya bu işçilerin Alaplı'dan alınacağını söylemişim. Bu kadar saçma sapan bir söylem olabilir mi? Arkadaşlar kura çekileceğini bize gelen arkadaşların hepsine söyledik. Bizim burada bir etkimiz yok. Başından beri bunu söyledik. Geldiğimiz noktada 60'a yakın arkadaşımız kurayla belirlendi. Şimdi bunu da hazmedemedikleri için çamur atıyorlar. Her zaman CHP'nin yaptığı şey bu. Kendi vekilleri bile kura günü orada yaptıklarını gördük. Nüfus oranlarına baktığınız zaman en fazla işçinin alındığı yer yine Alaplı olmuştur. Onun dışında OSB diyoruz. Altyapısı yüzde 98'i bitti. Cumhurbaşkanımız mitingde bundan bahsetti. 2 bin kişi de orada çalıştıracağız diye Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Belediye başkanı OSB'yi kendisinin yaptığını söylüyor. Yapma başkan bu kadar palavra peşinde koşma. İkaz ediyorum adın palavracıya çıkacak. Palavracı bir Başkan Alaplı'da olmasın. Bunlara üzülüyoruz. Geçen gün bir basın toplantısında bize attığı iftiralardan bir tanesini söylüyorum. Orman işletmesini almışım satmışım. Kim aldı kim sattı. Millete algı yapma, yalancı. Ben neyi aldım sattım. Bana diyorlar ki ağır konuşuyor. Bu yalancılık değil mi? Ben neyi aldım? Orman işletmesinin neresini aldım, neresini sattım? Bu iftira değil mi, yalancılık değil mi? Ayıp ediyorsun başkan. Millete bu kadar iftira atmanın ne gereği var? Biz orman genel müdürlüğü ile görüştük. Alaplı Belediyesi'nin oradaki lojmanını başka bir yerde yapmak üzere Alaplı belediyesinin emlak işine sokalım. Dedik. Celil uzun neyi aldı sattı. Orman bakanını da içeri sokuyor. Faruk Çaturoğlu'nun da bir talebi olmadı. Bu da yalan. Bazı konularda Faruk Çaturoğlu'nu övüyor. Yol konusunda bile ben ona iki sefer randevu aldım. Bunları söylemiyor. Başkanım sen palavracısın. Biz senin makamına nezaketen yalan söylüyor dememek için kendimizi zorladık. Ama bu yaptığın hiç sana yakışmıyor. Biz orada alsak da ne olur. Belediyemize kazandıracağız. Orada huzurevi ile öğretmenevi. Biz senin gibi lojmanları, arazileri satmadık. Alaplı'nın malını satmadık. Ondan sonra Alaplı'nın çocuğundan bahsediyorsun. Karayolu ile ilgili randevuları kim almış? Söylemiyor. 1 trilyon pazar yeri ile ilgili para almıştı. Ne oldu? Para yok. Hep lafı kıvırıyor. Köprü yapılırken o da meclis üyesiydi aylarca maketi durdu. Ama sahildeki dolgu alanına itiraz ettik. Şimdi onunla övünüyor. Ayıptır. Sen aklını kaybettin diye aklında hafıza kaybı var diye Alaplı'da kimse hafızasını kaybetmedi. Başkan kendine gel. Bunlar yanlış şeyler. Bahsettiğim şeylerin arkasına bakın. Vergi dairesine iki adam getirmek suç mu? Bunu Alaplı için getirdik. Bu Alaplı'ya hizmet. Sen bunu niye eleştiriyorsun. Varsın 2020 yılına kadar geçici gelsin yine getiririz. Suç mu? Adamları getirmemiz suç mu? Ben size TOKİ'den bahsettim. Akşamleyin 50 bin tane TOKİ müracaatı almaya başladı. Biz demek ki boşa atmasyon konuşmuyoruz. Hastaneyi söyledik. Sağlık Bakanımız gelecek teyit edecek. Ne söylemişsek karşı taraftaki insanlarla konuşarak yapıyoruz. Biz onun gibi palavracı olamayız. Biz ülke yönetiyoruz. Biz onun gibi vatandaşı kandırarak sokaklarda gezmiyoruz. Sanayi sitesine gidiyor, 'yarın başlıyoruz', diyor. Vatandaşın tuvalet sorusuna ise 'yarın başlıyoruz' diyor. Arkadaşlar 5 sene boyunca bir tuvaleti yapamayan bir adam. 5 sene boyunca yapamamış. Neden bahsediyor. Şimdi getirmiş önümüze vaatleri. Yeni projesi seyir tepesiymiş. 2014-2019 aynı proje. Başkanım Alaplı halkı bunları iyi inceliyor. Bu lafları onlara yedirmen mümkün değil. Alaplı halkını keriz yerine koyma. Sen Alaplı halkının tokadını yemedin. Alaplı halkını keriz yerine koyma. Hiçbir zaman babası hayatı boyunca sol partiye oy verememiş adam onun kemiklerini sızlatıyor ilçe başkanı. Alaplı Belediyesi su faturası diyor. 2.55 su ücreti. Ereğli'nin suyu 2.30 Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Kimin suyu pahalı, Alaplı'nın. Hani biz Ereğli'den vergilerle ucuzduk. Alaplı halkını kazıklıyor. Bana diyorlar ki sert konuşuyor. Alaplı halkını kazıklıyor. Ekmeklerde de Alaplı halkını kazıklıyor. Ekmek 300 gramdan 250 grama düştü. Konuşma başkan adın palavracıya çıkmaya başladı. Ben güya liste yapıyormuşum. Belediye işçilerini çıkartmak için liste hazırlamışım. Ben en başından beri söylüyorum. Belediye işçileriyle alacak verecek hiçbir pozisyonum yok. İşçi arkadaşlarım rahat olsunlar. Onların aklını karıştırmak için devamlı gündeme getiriyorlar. Hiçbir işçi arkadaşımızı işten atmayacağım. Benim ağzımdan çıkan cümle bu. İşçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Benim ağzımdan çıkmayan hiçbir söze itimat etmeyin. Ben işçi arkadaşlarımı işçi hakları gözeterek çalıştıracağım. Ben yetkimi kimseyle paylaşmayacağım. Alaplı Belediyesi'ni ben kendim yöneteceğim. Bu fiyatlarını bilmemesinin sebebi başkanın belediyeden haberi yok. Biz bakın başka konular da var ama yutuyoruz. Sırf belediye işçileri ve çalışanlarının adına bunu yutuyoruz. Bana diyor ki 10 yıldır neredeymişim. Başkan 10 yıldır ben Alaplı'da oturuyorum. Su makbuzumdan da bakarsın. On yıldır hangi cenazedeydin diyor. Başkan sen belediye başkanı olmadan önce hangi cenazedeydin? Ben her cenazedeydim. Biz de burada yaşıyoruz. Alaplı'nın çocuğuyum diyorsun. Bir tane dikili ağacın var mı? Yok. Sen güreşleri bitirdin. Sen git yapamadığın projeleri tekrar vatandaşa anlat. Takdir vatandaşın, kararı vatandaş versin. Yoksa Alaplı çocuğu, sen çelik çomak oynarken biz Alaplı'ya hizmet ediyorduk. Biz balıkçı barınağını geldiğimizde 15 senelik inşaat vardı. Geldik bir senede bitirdik. Hükumet konağı nerede ya. Senin belediyenin ikinci katında dökülüyordu. Adliye sarayı. Bunlar algıyla daha önceden yaptıklarıyla bizim projelerimize de sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yaptıkları proje olmadığı için eziliyorlar. Park bahçe. Çekirdek, fındık, fıstık. Alaplı iftira, yalanla üretilmez. Sen aklı başınla tekrar düşün. Kaybediyorsun diye üzülebilirsin yapacak bir şey yok. Bu halk sana 5 sene süre verdi. Bak Cumhurbaşkanımız bütün projelere destek veriyor. Alaplı'yı ilçe olarak büyütmemiz gerekiyor. Bir tane projesinde iş AŞ var mı? Park bahçeye karnı doyan insanlar gider. Mutlu olan insanlar gider. Böyle bir şey yok ki."



"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hastanemizin de temelini atmış olacağız"



AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz da "Bugünkü programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Buradan da bütün Alaplılı hemşehrilerimize iyi günler diliyorum. 31 Mat mali idareler yerel seçimleri nedeniyle yaklaşık 15. Aydır sahalardayız. Çalışmalarımız AK Parti Alaplı ilçe teşkilatı olarak şehir merkezi ve köylerinde devam ediyor. Belediye başkan adayımız meclis üyesi adaylarımızla birlikte önümüzdeki 24 gün içerisinde çalmadık kapı bırakmadan çalışacağız. İl genel meclis üyelerimizle beraber 52 köy 60 mahalle için startı verdik. Bizim birçok sivil toplum örgütümüzün de ticaret ve esnaf odalarımızın da bizleri takip ettiği Alaplı ile ilgili devam eden projelerimiz vardı. Bunlar Alaplı hastanemiz, Alaplı'ya ve köylerimize cazibeli içme suyu sağlayacak olan göletimiz ve Alaplı Mollabey arasındaki alternatif yolumuzdu. Alaplı-Yığılca karayolu. Bunlar başlıca projelerimizden birisiydi. Bunlar biz Alaplı ilçe teşkilatı olarak bunların takipçisiyiz. Sizlerin de takip ettiği gibi belirli bir seviyeye geldik. 4 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın da mitinginde Cumhurbaşkanımızın da ağzından bizzat bunu sizler de duymuş oldunuz. Cumhurbaşkanımız bizzat Alaplı Devlet Hastanemizi ve barajımızı, Alaplı-Yığılca yolunun sözünü verdi. Biz zaten bunu paylaşmıştık. Hastanemizle ilgili de nasip olursa 11 Mart günü Sağlık Bakanımız Alaplı'da olacak. Bir kez daha Sağlık Bakanımızın ağzından duymuş olacağız. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hastanemizin de temelini atmış olacağız. Bu hastanemiz bizim taleplerimiz üzerine C sınıfı, 50 yatak kapasiteli olup zaten bakanlığımızın gün sayıları belli. Bu süre içerisinde yapılacak ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. Çalışmalarımız bu yönde. Nasip olursa 19 Mart günü Cumhurbaşkanımız Ereğli'de olacağını söylemişti. İnşallah projelerimizi Cumhurbaşkanımızın ağzından duymak yine nasip olacak. Bazı arkadaşlar basının karşısına çıkıyorlar. Muhalefet partisi Alaplı'ya ne yaptınız. Alaplı sevdalısı biziz. Çok enteresan bir şey. Alaplı'nın öz evladı diyorlar. Biz bu durumda üvey evlat mı oluyoruz? Alaplı'ya bizim AK Parti hükümeti olarak Alaplı ilçe teşkilatı olarak yatırım yapmadığımızı bir yerlerde konuşuyorlar. Bir yerlerde de farklı söylemlerde, eylemlerde bulunuyorlar. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bizler bu zamana kadar Alaplı'ya yaptığımız hizmetler bütün kamuoyunca bilinmektedir. Hizmetlerimizle genel iktidarımızın hizmetleriyle Alaplı'ya yatırımlar devam edecek. CHP Alaplı'da belediyedir. Alaplı'da yerelde iktidardır. Fakat şöyle bir şey var. Vatandaşlarımızın da dikkatini çektiğini düşünüyorum. CHP Alaplı İlçe Teşkilatında genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir fotoğrafı yoktur. Ne seçim arabaları ne bürolarında yoktur. Sadece adayın fotoğrafı var. Araçlarında da koalisyon yaptıkları İyi Parti'nin, 'Millet ittifakı' dedikleri adı iyi kendisi kötü İyi Parti'nin amblemi var. Ama ne seçim bürolarında ne de seçim araçlarında genel başkanlarının fotoğrafı yok. Soruyorum buradan genel başkanlarını kongrede desteklemedikleri için mi fotoğrafını koymuyorlar. Kendileri Muharrem İnce'yi desteklemişlerdi. Bari onun fotoğrafını koysalarmış. Sağda solda bizimle alakalı aslı olmayan söylemlerde bulunuyorlar. Bugün CHP'nin kimlerle ittifak yaptığını hep birlikte görüyoruz. Bu gün CHP'ye gönül vermiş CHP için yağmurda, çamurda kongresine gitmiş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da vicdanen CHP'nin yaptığı bu ittifaktan gizli ortakları olan HDP ile ittifakları nedeniyle birçok CHP'li sağduyulu kardeşlerimiz sandığa gitmeyecek. Giderse de oyunu DSP'den yana kullanacak. Birçok ilçemizde bu davaya gönül vermiş dostlarımız CHP'ye oy vermeyecekler. Yaptıkları ittifaktan dolayı. Ben vatandaşlarıma rica ediyorum. Ellerini vicdanlarına koyacaklar. Ülkenin ve ilçemizin menfaati için AK Parti'ye destek vereceklerine inanıyorum. CHP ilçe başkanı oraya genel başkanının fotoğrafını asamıyor. Araçlarına astıramıyor. Sadece Belediye başkan adayını ön plana çıkartıp, bu bir yerel seçimdir fakat bu belediyecilik bize oy verin diyor. BU milleti af edersiniz aptal yerine koymaktır. Size verilecek oy CHP'ye sayılmayacaktır. Seçilseniz bile ki öyle bir şansları yok, oraya CHP'li belediye başkanı demeyecekler mi? Ben Alaplılı hemşehrilerimizin çok sağlıklı karar vereceğine, bütün siyasi partilerin projelerini takip edecekler, hangilerini gerçekçi buluyorlarsa bu yönde tercih kullanacaklarına inanıyorum" diye ifade etti. - ZONGULDAK

