Son Dakika Haberleri: Celkanlı'dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret
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Celkanlı'dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret

2 saat önce

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis'in sorunlarını görüştü.

Celkanlı'dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret, System.String[]
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis'in sorunlarını görüştü.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Meclis Başkanı Ökkeş Karcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Celkanlı, yaptığı açıklamada, "Mücbir sebep hali ile biriken borçların 24 ay taksite bölünmesi durumunda memleketimizin bu yükü kaldıramayacağını, hali hazırda devam eden sınırımızdaki Suriye savaşı sebebiyle bir çok soruna gebe olan Kilis'in ekonomik anlamda bu kısa vadeli taksitlendirmenin altından kalkamayacağını, bu borçların faizsiz 60 ay taksite bölünmesini talep etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'da konunun çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak" ifadesini kullandı. - KİLİS
Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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