Son Dakika Haberleri: cellatlığa soyunan kurban

cellatlığa soyunan kurban

1 saat önce

Elçin Poyrazlar'ın "Mantolu Kadın"da sadece başarılı bir detektif ya da komiser hikayesine yoğunlaşmak yerine, hikayeyi bir kadının, bir kurbanın bakış açısından da anlatmasını sevdim.

cellatlığa soyunan kurban, System.String[]
Elçin Poyrazlar'ın "Mantolu Kadın"da sadece başarılı bir detektif ya da komiser hikayesine yoğunlaşmak yerine, hikayeyi bir kadının, bir kurbanın bakış açısından da anlatmasını sevdim.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:49 

Ekonomi
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