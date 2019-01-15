cellatlığa soyunan kurban

Elçin Poyrazlar'ın "Mantolu Kadın"da sadece başarılı bir detektif ya da komiser hikayesine yoğunlaşmak yerine, hikayeyi bir kadının, bir kurbanın bakış açısından da anlatmasını sevdim.

Elçin Poyrazlar'ın "Mantolu Kadın"da sadece başarılı bir detektif ya da komiser hikayesine yoğunlaşmak yerine, hikayeyi bir kadının, bir kurbanın bakış açısından da anlatmasını sevdim.

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