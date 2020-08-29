Cello Paradiso, Tekfur Sarayı'nda konser verdi - Son Dakika

Farklı coğrafya ve dönemlerin müziklerinden oluşan repertuvarlarıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan Cello Paradiso grubu, Tekfur Sarayı'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen "Avluda Klasik Müzik" serisi kapsamında sahne alan grup, konseri, yakın zamanda hayatını kaybeden İtalyan Film Müziği bestecisi Maestro Ennio Morricone'ye ithaf etti.

Şafak Erişkin, Gülyar Balcı, Didem Erken ve Dilbağ Tokay olmak üzere 4 çellist arkadaştan oluşan grup, konserin başlangıcında, Andrea Cavuoto'nun düzenlemesiyle Antonio Vivaldi'nin "İki Viyolonsel için Konçerto"sunu ve Luigi Boccherini'nin "Rondo" eserini seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske ve mesafe tedbirlerine uygun gerçekleştirilen konserde ayrıca topluluk, aralarında Ludwig van Beethoven, Dmitri Şostakoviç, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Fazıl Say ve Ennio Morricone'nun bulunduğu ünlü bestekarların bestelerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserin başlangıcında grup adına bir konuşma yapan Şafak Erişkin, salgın sebebiyle 6 aydır sahnelerden uzak olduklarını ve bu konserle ilk kez sahneye çıkarmış gibi bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

Erişkin, pandemi sürecinin kendilerinde çok çeşitli farkındalıklar oluşturduğuna işaret ederek, "Bizler sadece müzisyenler olarak kendi mesleğimizi yapmaktan mahrum kaldık gibi görünse de aslında dinleyicilerimizden uzak kalmak bize zor geldi. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir zamanda öyle ya da böyle online platformlarda da olsun bizleri yalnız bırakmadınız, varlığınızla bize destek oldunuz." ifadelerini kullandı.

Grup olarak uzun yıllardır bir aile gibi olduklarının altını çizen Erişkin, konuşmasının sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.