Cellular modelleriyle Apple Watch, Türkiye'de ilk kez Turkcell'le satışta

Apple'ın en büyük ekrana sahip akıllı saat serisi olan Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin 'Cellular' modeli, Türkiye'ye ilk kez Turkcell desteğiyle geliyor. Turkcell mağazaları ve Pasaj'da satışa sunulacak Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin Cellular modelleri, hücresel bağlantı sayesinde telefonunuzu yanınıza almadan dışarı çıkabilme özgürlüğü sağlıyor. Cihazı satın alan kullanıcılar, Cellular aktivasyonunu iPhone'larından ya da Turkcell mağazalarından gerçekleştirebilecek.

Apple'ın giyilebilir teknolojiler kategorisindeki popüler ürünleri Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin 'Cellular' modeli, Türkiye pazarına Turkcell desteğiyle giriş yapıyor. Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin Cellular modellerini satın alan müşteriler, iPhone'larındaki Watch uygulamasından ve Turkcell mağazalarından Cellular aktivasyonunu kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYORLAR

Cellular modelleri, telefondan uzaklaşıldığında dahi herhangi bir kopma yaşamadan arama ve mesajlaşma hizmeti sağlayabiliyor. Güçlü yönlerinin yanı sıra hücresel bağlantı özelliğiyle de telefon kullanıcının yanında olmasa bile aileyle, arkadaşlarla, müziklerle, bildirimlerle, fotoğraflarla ve çok daha fazlasıyla bağlantıda kalma özgürlüğü yaşatıyor. Daha büyük ekranı, toza, suya ve çatlamaya karşı daha güçlü ön kristaliyle şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch olan Apple Watch Series 7, alüminyum kasa seçeneğinde 5 renk ile sunuluyor.

Apple Watch Series 7 Cellular, aynı zamanda EKG ve Kanda Oksijen gibi en gelişmiş sağlık özelliklerini de bulunduruyor. Apple Watch SE Cellular da bağlantıda kalmaya, aktif olmaya, sağlıklı ve güvende hissetmeye yardımcı olan güçlü özellikleriyle tüm hareketleri takip etmeyi ve favori antrenmanları ölçmeyi sağlayan gelişmiş sensörlere sahip.

Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE'nin Cellular modellerinin ön satışı 17 Haziran, lansmanı ise 24 Haziran'da olacak.