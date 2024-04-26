Celsius Krizi: Alacaklılar Yeniden Yapılanma Planına İtiraz Ediyor

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Celsius'un iflas ve yeniden yapılanma süreci tartışmalı bir döneme girdi. Alacaklılar, planın bazı grupları diğerlerine göre avantajlı hale getirdiğini öne sürerek itirazlarını artırıyor. Bu durum, platformun geleceği ve alacaklıların hakları açısından yeni hukuki mücadelelere zemin hazırlıyor.

Celsius Krizi Derinleşmeye Devam Ederken Alacaklılar Harekete Geçti

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken, Celsius platformunun alacaklıları, şirketin yeniden yapılanma planına itiraz etmeye hazırlanıyor. Bazı alacaklılar, sunulan planın adil olmadığını ve bazı grupları diğerlerine göre daha fazla gözettiğini savunuyor. Bu durum, planın eşitlikçi ruhuna aykırı olduğu ve haksız bir dağılıma yol açacağı endişelerini beraberinde getiriyor.

Mevcut yeniden yapılanma planına göre Celsius'un varlıklarından alacaklılara yapılacak ödemelerin dağılımı konusunda ciddi farklar söz konusu. Kredi hesabı sahipleri, platformun iflasından bu yana kilitlenmiş olan varlıklarını kurtarma peşinde. Uluslararası hukuk firması Weil, Gotshal & Manges LLP'nin küresel yeniden yapılandırma birimi Weil Restructuring'in belirttiğine göre, iflas kanunları gereğince itiraz süreçlerinde belirlenen zaman sınırlamaları bulunuyor. Sınırlamalara göre genellikle, kararın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde temyiz başvurusu yapılması gerekiyor.

Yeniden yapılanma planının kabul edilmesi sonrasında, alacaklıların ödemeleri beklenenden düşük çıktı. Bir alacaklı, alınan ödemenin borçlanılan miktarın sadece yüzde 30'una denk geldiğini aktardı. Bu durum, alacaklılar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

İtirazlar, özellikle iki ana noktada yoğunlaşıyor. İlk olarak, Celsius'un faiz getiren hesap sahipleri ile kredi hizmeti kullananlar arasında eşit olmayan muamele yapıldığı iddia ediliyor. İkincisi, Celsius'un yeni madencilik işletmesine 225 milyon dolar ayırma kararı da eleştiriliyor. Alacaklılar, bu fonun daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtiyorlar.

Yeniden yapılanma süreci ve alacaklıların talepleri, iflas mahkemeleri ve diğer paydaşlar için önemli soruları beraberinde getiriyor. Bu sorular, kripto varlıklarının değerlemesi ve iade süreçleri üzerine yoğunlaşıyor. New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nin Baş Yargıcı Martin Glenn tarafından 2023 yılı Kasım ayında onaylanan yeniden yapılandırma planı, şimdi yeni itirazlarla karşı karşıya. Alacaklılar, planın yenilenmesi için hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ifade ediyor.