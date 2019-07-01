Son Dakika Haberleri: Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı
Son Dakika Spor Haber

Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı

1 saat önce

İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etti.

Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı, System.String[]
İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etti.
Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon avro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon avro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.
Futbol kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar İngiltere'nin Arsenal takımına kiralık olarak gitmişti.
Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:39 Kaynak: AA
İspanya, Celta Vigo, Barcelona, Luis Suarez, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Norwich, Aston Villa ve Sheffield United, Emre Mor'u istiyor Yılın transferi Frenkie de Jong, Alanya'da tatil yapıyor İspanya 4. Lig ekibi Mostoles Balompie'da Başkan, "Dünya yuvarlak değil" diyerek takımın ismini değiştirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 01:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]