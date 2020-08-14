Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz

Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Emre Mor için transfer açıklamasında bulundu.

Mourino yaptığı açıklamada; "Emre Mor, Celta Vigo için yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair kendisine karşı bir inancı var. Aynı zamanda onu daha önce böyle bir bağlılıkla görmediğimiz de doğrudur" dedi.

"TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

Celta Vigo Başkanı oyuncunun transferiyle ilgli ise; "Bir teklif gelirse bakacağız. Gelmezse karar teknik direktörün olacak. Şu anda Celta Vigo ile sözleşmesi sürüyor" diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 2 KEZ KİRALANDI

Emre Mor geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısını da Olympiakos'ta kiralık olarak geçirdi. Milli oyuncu, iki takımda da taraftarları mutlu edememişti.