Celta Vigo'da Okay Yokuşlu oynayacak mı? Real Sociedad'ın iddaa oranı... - Son Dakika

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu oynayacak mı? Real Sociedad'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandırREAL SOCIEDAD - CELTA VIGOSalgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı - Avrupa Ligi'ne de yavaş yavaş "elvada" demek üzere!

Bu bir ilandır

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REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO


Salgın arası sonrası çıktığı 3 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı - Avrupa Ligi'ne de yavaş yavaş "elvada" demek üzere!


Sakatlığı nedeniyle çok uzun süredir forma giyemeyen Asier Illarramendi'nin Real Madrid maçı sonrası hakemleri küçük düşürücü ifadeler kullandığı için 2 maç da ceza aldığı açıklandı. Oynayıp ceza alsaydı büyük eksiklikti ama zaten uzun süredir kadroda değildi...


Real Madrid maçını cezası nedeniyle kaçıran sağ bek Joseba Zaldua ise direkt olarak ilk 11'e geri dönecek.


Celta Vigo cephesine baktığımızda orta sıralarda gezinen Alaves karşısında alınan 6-0'lık galibiyetin moralleri yukarı çektiğini görüyoruz...


Denis Suarez 2 asist, Rafinha ise 2 golle ön plandaydı. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu gördüğü sarı kart ile kritik maç öncesi cezalı duruma düşmüştü.


Eibar ve Mallorca'ya oranla daha formda gözüküyorlar ancak TD Oscar Garcia'nın kadroyu iyi kullanması lazım. Özel izinle alınan Nolito da 1 gol ve 1 asistle Alaves maçının kayda değer isimlerindendi...


Celta Vigo ligdeki son 6 maçının 5'inde gol yemedi.


%34'lük kesim ev sahibi için Celta Vigo'yu ayağa kalkma maçı olarak görüyor.


Denis Suarez sezon başında Barça'dan ayrılıp Celta Vigo'ya transfer olmuştu...




Real Sociedad, Celta Vigo, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:33 

Son Dakika Spor Celta Vigo'da Okay Yokuşlu oynayacak mı? Real Sociedad'ın iddaa oranı... - Son Dakika Spor
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