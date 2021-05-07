Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti

İspanya basınında Celta Vigo yönetiminin, Falcao'nun transferi için çalışmalara başladığı belirtildi. Haberde; 35 yaşındaki futbolcunun, İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon euroluk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.

17 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'da geldiğinden beri sakatlıkları sebebiyle istikrarlı olarak oynayamayan Falcao, bu sezon 17 maçta forma 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.