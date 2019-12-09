Son Dakika Haberleri: Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi
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Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de oynadığı Celta Vigo, deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.

Celta Vigo, Leganes'e deplasmanda yenildi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de oynadığı Celta Vigo, deplasmanda Leganes'e 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi takım, Oscar Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 39) ve Kevin Rodrigues (Dk. 55) ile 3-0 öne geçerken, Celta'nın Nestor Araujo (Dk. 64) ve İago Aspas'ın (Dk. 81) golleriyle farkı azaltması sonucu değiştirmedi.

Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia, son 5 haftadır yedek bekleyen Okay Yokuşlu'ya Leganes maçında ilk 11'de şans verdi. Maçın sonuna kadar oyunda kalan Okay, 30. dakikada sarı kart gördü.

Celta'da fazla forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

La Liga'da 16. hafta sonunda Celta Vigo 13 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı. Leganes ise 9 puanla 19. sırada bulunuyor.

Celta Vigo, İspanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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