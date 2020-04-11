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Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.
Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:59
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