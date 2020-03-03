Celtics’in yeni süper yıldızı: Jayson Tatum

2017 NBA Draftı’nda Markelle Fultz ve Lonzo Ball’un arkasında üçüncü sırada seçilen Jason Tatum, NBA’deki üçüncü ve açık ara en iyi sezonunu geçiriyor. Eğer maçları izlemeye fırsat bulamıyorsanız, yıldız forvetin istatistikleriyle bunu anlayabilmek de mümkün.

Sezon

Maç başı dakika

Maç başı saha içi basket (İsabetli/ toplam)

Maç başı üçlük (İsabetli/ toplam)

Maç başı blok

Maç başı top çalma

Maç başı asist

Maç başı ribaund

Maç başı sayı

2017/18

30,5

5/ 10,4

1,3/ 3

0,7

1

1,6

5

13,9

2018/19

31,1

5,9/ 13,1

1,5/ 3,9

0,7

1,1

2,1

6

15,7

2019/20

34,5

8,4/ 18,7

2,8/ 7,1

0,9

1,3

2,9

7,1

23,5

Tatum, her istatistik departmanında ortalamalarını arttırmış durumda. Celtics forveti, rakamlardan da anlaşılacağı üzere, gerek savunmada gerek hücumda daha etkili bir oyuncu hâline geldi.

Özellikle geride bıraktığımız şubat ayı, Tatum'ın tam anlamıyla zirve yaptığı aydı. Oyunun yine neredeyse her alanında, önceki aylara göre daha iyi bir oyun sergiledi ve daha yüksek istatistiklere ulaştı. 203 santimetre boyundaki oyuncu, 1 Mart'taki Houston Rockets maçı dahil olmak üzere 30,7 sayı, 7,9 ribaund, 3,2 asist, 1,3 blok ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı. Bu süreçte, Los Angeles Lakers deplasmanında 41 sayı atarak ocak ayında ulaştığı kariyer rekorunu egale etti.

Tatum'ın bu performansı, takımı Boston Celtics'in de yükselişe geçmesine bir hayli yardımcı oldu. Şubat ayında oynadığı 12 maçın 10'unda galip gelen Celtics, iki mağlubiyetini ise Lakers ve Houston Rockets deplasmanlarında aldı. Toplamda 59 maçta 41 galibiyete ulaşarak Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucsk ve Toronto Raptors'un arkasında üçüncü sıraya yerleştiler.