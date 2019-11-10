Son Dakika Haberleri: Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti
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Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti

7 saat önce

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti, System.String[]

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı.


Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs'te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.


Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı.


2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs'ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.


Sonuçlar


San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135


Charlotte Hornets- New Orleans Pelicans: 110-115


Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108


Memphis Grizzlies- Dallas Mavericks: 122-138


Chicago Bulls- Houston Rockets: 94-117

San Antonio Spurs, Boston Celtics, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:04 
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