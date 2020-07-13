Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor - Son Dakika

Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA)...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile çeltik tarlalarının ilaçlanmasına başlandı.

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TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM'e bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülecek projenin Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan çeltik tarlalarında tanıtımı gerçekleştirildi.

Üreticiye 60 milyon tasarruf sağlayacak

Tanıtım toplantısına katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çeltik tarlalarını üreticilerin traktörle ilaçladığını ve bu nedenle yüzde 5 civarında ürün kaybı yaşadıklarını anlattı.

ZİHA ile yapılan ilaçlamada ürünlerin zayi olmadığına işaret eden Poyraz, "ZİHA ile zirai ilaç kullanımı yarı yarıya azalıyor. Bu çiftçilerimiz açısından giderlerin azalması anlamına geliyor. Bu, önemli bir kısmı ithal edilen zirai ilaç girdilerinin azalması anlamına geliyor. Bir taraftan insan sağlığı, bir taraftan ekonomik kazanımlar, bir taraftan zaman kazanımı anlamında ülkemiz açısından ciddi bir kazanç. Ekonomik açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki tüm çeltik tarlalarının ZİHA ile ilaçlanması durumunda 60 milyon lira civarında tasarruf etme imkanı ortaya çıkıyor." dedi.

"13 drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz"

Poyraz, tarımsal diğer ürünlerde de ilaçlama yapmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti.

"Sadece ilaçlama değil, bitki besleme, gübreleme ve tohumlamayı da ZİHA ile yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmaları da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri ile bu aşamaya geldik. Önümüzdeki dönemde de Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile 13 drone alıp, çeltik alanlarına yakın kooperatiflerimize vereceğiz. Böylelikle çiftçimizin hizmetine sunmuş olacağız."

"Her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA da olacak"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise insansız hava araçlarının dünyada değişik şekillerde kullanıldığını ve Türkiye'nin insansız hava araçlarını tarımsal alanda kullanmak için çok sayıda çalışma yaptıklarını kaydetti.

ZİHA'nın az ilaç, az su kullanacağını ve insan gücünü minimum seviyeye düşüreceğine dikkati çeken Kayacan, şöyle konuştu:

"ZİHA ile istenilen kodlarda ilaçlama yaparak zamandan tasarruf edilerek güzel bir sonucu görmüş olduk. Dünya artık robot teknolojisine dönüyor. Robot teknolojileri ile ilgili çalışmalara her geçen gün daha çok zaman harcanıyor. Türkiye olarak biz de en fazla Ar-Ge yapan kuruluş olduğumuz için TARNET AŞ ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu başlangıç aslında önümüzdeki süreçte yeni versiyonları çıkacak. Sadece ilaç atan değil, arazide hastalıkları, zararlıları ve sınırları tespit etmeye kadar bir çok alanda kullanıyorduk. Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki süreçte gübre atan haline getireceğiz. Bundan 3 veya 5 yıl içinde her vatandaşın evinde nasıl traktör varsa ZİHA'lardan birer tane evlerinde olacak.O noktaya doğru gidiyoruz, çünkü teknoloji gelişiyor, bizim de o teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Tarım girdileri her geçen gün artıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip insansız hava araçlarını kullanmamız gerekiyor."

"Yeni otonom sistemler ile Türk çiftçisinin birkaç level atlamasını sağlayacağız."

Kayacan, Türkiye'nin savunma sanayisinde SİHA'larla çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ZİHA'larla çok daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. TAGEM olarak otonom sistemlere ilgimiz çok fazla. 2020 yılında inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağımız kendi yürüyen çapa otonom makinalarını ve değişik ilaçlama makinalarını da kamuoyuna duyuracağız. 2021 yılında bunun devam gelecek. Şu anda tasarladığımız 10 civarında otonom sistemle robot var. Bunları da inşallah önümüzdeki günlerde Türk çiftçisi ve tarımı ile paylaşacağız. Teknolojiyi kullanan başarılı olacak. Önümüzdeki süreçte üreticilerimiz bizi takip etsin. Türk çiftçisinin ve tarımının hizmetine yeni tarım makinaları sunacağız. Tabiri caizse Türk çiftçisinin birkaç level atlamasını sağlayacağız."

Yüzde 30 ila 40 arasında tasarruf oldu

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz da 2 aydır Samsun'da ZİHA ile Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız teorik çalışmaları Samsun'da pratiğe dönüştürdük. Farklı kalibrasyonlar denedik, farklı ilaçları burada deneme fırsatı bulduk. Şu an itibarıyla ZİHA'larla ciddi bir avantaj sağlamış durumdayız, özellikle konvansiyonel yöntemlere göre. İnsan sağlığı tarafından ciddi bir avantaj söz konusu. Çeltik el ile veya traktörle ilaçlanmaktadır. Bu da insan sağlığına ciddi bir şeklide zarar veriyor. ZİHA ile ilaçladığımızda gördük ki ciddi anlamda ilaçta tasarruf söz konusu oldu.Yüzde 30 ila 40 gibi tasarruf söz konusu oldu. Yakın zamanda bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Türkiye, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çeltik alanları ZİHA ile ilaçlanıyor - Son Dakika Ekonomi
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