Çeltik'de "Hoş Geldin Bebek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeltik'de 'Hoş Geldin Bebek' - Son Dakika

Çeltik'de "Hoş Geldin Bebek"

6 saat önce

Çeltik Belediyesi, ilçede "Hoş Geldin Bebek" projesini ilçede hayata geçirdi.

Çeltik'de

Çeltik Belediyesi, ilçede "Hoş Geldin Bebek" projesini ilçede hayata geçirdi.

İlçe Belediye Başkanı Ali Meşe, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Hacı Zuhal eşliğinde ziyaret ettiği yeni bebek sahibi olan ailelere, içinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacakları ürünlerin bulunduğu çantaları hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.

Ziyaretlerin ardından konuşan Başkan Meşe, "Sapmaz ailesinin kızı Aysima'ya, Eski ailesinin kızı Melike'ye, Alici ailesinin kızı Cennet Nehir'e, Eryürük ailesinin kızı Ceylin'e dünyamızı güzelleştirmeye hoş geldiniz dedik. Geleceğimizin teminatı olan nesiller yetiştirebilmek çok önemli. Bizim de yaptığımız her hizmet, bu yavrularımızın geleceği içindir." dedi.

AK Parti, Ali Meşe, Çeltik, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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