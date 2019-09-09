Son Dakika Haberleri: Çeltik diyarında hasat başladı
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Çeltik diyarında hasat başladı

1 saat önce

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de hasat başladı.

Çeltik diyarında hasat başladı, System.String[]

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de hasat başladı.

Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurumasıyla biçerdöverler hasat mesaisi için tarlalara girdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik diyarı Edirne'de hasadın bereketli başladığını söyledi.

Hasat döneminin mevsim koşullarına göre yaklaşık 40 gün süreceğini belirten Arabacı, üreticilere hayırlı bir sezon diledi.

Arabacı, Edirne'de çiftçilerin büyük emek vererek hasat dönemine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çeltik hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi. Üreticilerimize bol ve bereketli bir dönem diliyorum. Çeltik bölgemiz için çok önemli. Toprak yapımız ve iklimimizin uygunluğuyla ve modern tarım uygulamalarımızla dünya standartlarında üretim yapıyoruz.

Bu yıl girdi maliyetlerimizde yaklaşık yüzde 35'lik bir artış oldu. Maliyetlerimiz göz önüne alınarak bir fiyat belirlenmeli. En az 4 liralık bir fiyat bekliyoruz. Aynı zamanda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de alım yaparak üreticiyi rahatlatmasını istiyoruz."

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden üretici Ahmet Kara ise ilk verimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Dönüm başına ortalama 700 kilogram çeltik biçtiklerini aktaran Kara, "Çeltik üretimi için üreticiler büyük emek harcıyor. Maliyetler göz önüne alınarak bir fiyat belirlenmeli. Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye, Edirne, Çeltik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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