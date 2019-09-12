Çeltik hasadı sürüyor

Ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiminden itibaren 120 ila 135 günde hasat seviyesine gelen çeltikler bu yıl verim ve kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ilçe genelinde 65 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirterek "Hasat bir haftadan bu yana hızla devam etmektedir. Üreticiler verimi yüksek hastalıklara dayanıklı çeltik türlerini tercih etmektedir. Ancak baldo bizim olmassa, olmazımızdır. Bizim gönlümüzden geçen çeltik fiyatlarının geçen yılın altında kalmamasıdır. Geçen yıl 4 liraya baldo, 3.2 liraya ise Osmancık türü çeltik satılıyordu, şu anda bir belirsizlik var. Baldoya fiyat veren bile yok şu anda. Bu yıl verimler ve randımanlar güzel, inşallah para da güzel olur." dedi.

Çeltik hasadının ekim ayının ortalarına kadar devam etmesi beklenirken bu yıl mahsülün baldo cinsinde 600-650 kilogram, osmancık türünde ise 800-900 kilogram arasında gerçekleşeceği açıklandı.