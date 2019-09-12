Son Dakika Haberleri: Çeltik hasadı sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Çeltik hasadı sürüyor

45 dakika önce

Ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Çeltik hasadı sürüyor, System.String[]

Ülkemizin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiminden itibaren 120 ila 135 günde hasat seviyesine gelen çeltikler bu yıl verim ve kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ilçe genelinde 65 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirterek "Hasat bir haftadan bu yana hızla devam etmektedir. Üreticiler verimi yüksek hastalıklara dayanıklı çeltik türlerini tercih etmektedir. Ancak baldo bizim olmassa, olmazımızdır. Bizim gönlümüzden geçen çeltik fiyatlarının geçen yılın altında kalmamasıdır. Geçen yıl 4 liraya baldo, 3.2 liraya ise Osmancık türü çeltik satılıyordu, şu anda bir belirsizlik var. Baldoya fiyat veren bile yok şu anda. Bu yıl verimler ve randımanlar güzel, inşallah para da güzel olur." dedi.

Çeltik hasadının ekim ayının ortalarına kadar devam etmesi beklenirken bu yıl mahsülün baldo cinsinde 600-650 kilogram, osmancık türünde ise 800-900 kilogram arasında gerçekleşeceği açıklandı.

Manyas, Çeltik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da incir üreticisi alıcı çıkmamasından dolayı dertli
Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu Son Dakika: Bakan Kurum: 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yenileyeceğiz ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:19:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeltik hasadı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]