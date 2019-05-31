Son Dakika Haberleri: Çeltik işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi
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Çeltik işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi

1 saat önce

Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çankırı'da çiftçiler, ramazan ayında su dolu çeltik tarlalarında ter döküyor.

Çeltik işçilerinin ramazanda zorlu mesaisi, System.String[]
MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Çankırı'da çiftçiler, ramazan ayında su dolu çeltik tarlalarında ter döküyor.
Kızılırmak ilçesinde yaklaşık 25 bin dönümlük çeltik tarlalarında çiftçilerin yoğun mesaisi devam ediyor. Kızılırmak Nehri'nden tarlalarına su veren çiftçiler tohum ekimine başladı.
Günde yaklaşık 12 saat çeltik tarlalarında suyun içinde çalışan çiftçiler, sıcak havada ramazan ayında zorlu mesailerini sürdürüyor.
Kızılırmak ilçesinde çiftçilik yapan Fikret Göl, AA muhabirine, çeltik ekilmeden önce tarlanın hazırlandığını, daha sonra bu mevsimde tohum ekimi yapıldığını söyledi.
Göl, ramazan ayında da yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalar zor oluyor ama Allah susuzluğun sabrını veriyor. Ramazan ayında normal günden daha rahat oluyorum. Normalde tarlayı her tur attığımda suya ihtiyaç duyardım ama şu anda fazla susuzluk hissetmiyorum. İkindiden sonra iftara yakın biraz susuzluk hissi oluyor." diye konuştu.
Çiftçilerden Şevki Kaşıkçı da yaklaşık 200 dönümlük araziye çeltik ektiğini dile getirdi.
Ramazan olsa da çalışmak zorunda olduklarını ifade eden Kaşıkçı, "Günde yaklaşık 12 saat çalışıyoruz. Hem oruçlu olup hem de işlerle uğraşmak biraz gayret istiyor. Özelikle su içinde çalışıyoruz. Oruçlu olduğumuz için suya ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.
"Bir çocuk gibi çeltiği yetiştiriyoruz"
Küçüklüğünden beri çiftçilik ve hayvancılık yaptığını belirten Tekin Çelik de çeltik işçiliğinin hem zor hem de maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti.
Yaklaşık 130 dönümlük arazide çeltik yetiştirdiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Şu an ekim aşamasındayız. Allah'a şükür çalışmalarımız iyi gidiyor. Zor olsa da mecbur bu işi yapıyoruz. Ramazan ayında olmamıza rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu ayın sonunda ekim süreci bitecek. Çeltiği eylüle kadar bir çocuk gibi yetiştiriyoruz. Her gün gelip bakımını yapacaksın, ilacını atacaksın, gübre atacaksın. Havalar ne kadar sıcak da olsa ramazanda da işlerimizi yürütmek zorundayız."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: AA
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